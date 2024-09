Forte perturbazione con piogge, temporali, nubifragi e criticità idro-geologiche. Ecco dove sta colpendo

AGGIORNAMENTO ORE 11,50. OLTRE 80MM DI PIOGGIA NEL FRIULI VG. Piogge battenti e temporali non danno tregua lunedì mattina nel Friuli VG, in particolare sulla Provincia di Udine, dove gli accumuli pluviometrici superano gli 80mm in diverse località. Nelle ultime ore tuttavia si sta assistendo ad un’attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali della regione.

AGGIORNAMENTO ORE 10. ROVESCI E TEMPORALI SI INTENSIFICANO IN PUGLIA. La perturbazione ha raggiunto le regioni meridionali e risulta al momento particolarmente attiva in Puglia, dove sono in corso rovesci e temporali che stanno bersagliando soprattutto l’area di Bari.

SITUAZIONE ORE 8. Un’intensa perturbazione atlantica ha smantellato l’anticiclone in corrispondenza del Mediterraneo centrale dando luogo ad una forte ondata di maltempo che sta impegnando molte regioni d’Italia. Nella notte il fronte ha coinvolto le regioni centro-settentrionali ma anche parte del Sud, mentre all’alba di oggi i fenomeni si sono concentrati al Nordest e su gran parte del Meridione, permettendo l’ingresso di schiarite al Nordovest, in Emilia, Sardegna e parte delle regioni centrali. In alcune regioni si sono avute criticità idro-geologiche a causa del maltempo, prime fra tutte Lombardia, Lazio Toscana.

LOMBARDIA, FINO A 130MM DI ACCUMULO PLUVIOMETRICO E CRITICITA’ A LECCO E BERGAMO. All’alba di oggi il maltempo ha abbandonato la Lombardia, ma fino a questa notte si sono avute molte criticità. Gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 130mm tra Lecchese e Bergamasco. Proprio nel Lecchese settanta persone sono state evacuate questa notte, una frana ha costretto alla chiusura della strada Lecco Ballabio. A Bergamo i maggiori problemi sono stati causati dall’esondazione della Morla che ha trascinato alcune auto parcheggiate. La grande quantità di detriti trasportati dal corso d’acqua ha fatto da diga in corrispondenza di alcuni ponti, favorendo l’esondazione. Alluvione a Molteno con i residenti di alcune palazzine sono rimasti bloccati in casa a causa dell’acqua alta ed è giunto un gommone per evacuarli, anche se successivamente sono riusciti a uscire senza utilizzo del mezzo nautico (Fonte Lecco Today).

TOSCANA, ALLAGAMENTI TRA LE ZONE DI LIVORNO, PRATO E PISA. Anche in Toscana, come nel resto delle regioni centrali, le condizioni sono andate migliorando nelle ultime ore, ma fino alla sera/notte di domenica si sono registrate diverse criticità. A Pisa in una sola ora sono caduti 80mm di pioggia con conseguenti allagamenti. Disagi anche nei comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Calenzano. A Forte dei Marmi temporali e grandine sono stati accompagnati da raffiche di vento fino a 107km/h, con conseguente crollo di alcuni alberi.

LAZIO, FINO A 100MM IN PROVINCIA DI ROMA. Sulle zone meridionali della provincia di Roma si sono registrati accumuli pluviometrici fino a 100mm, a causa dei rovesci e dei temporali. Un nubifragio ha colpito anche la Capitale poco prima della mezzanotte con strade allagate, alberi caduti, uno dei quali finito sulle banchine del Lungo Tevere. Disagi anche per il trasporto pubblico nelle prime ore di lunedì 9 settembre. Come comunica Atac, le stazioni Manzoni, Ponte Lungo della linea A della metropolitana sono chiuse “causa danni da maltempo” (Fonte Roma Today). Disagi anche a Fiumicino, con diversi voli deviati su altri aeroporti.

IL MALTEMPO SI CONCENTRA AL SUD. Con le prime ore di lunedì il fronte della perturbazione ha raggiunto le regioni meridionali e sta colpendo ora Puglia, Basilicata, bassa Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale. Si segnalano accumuli pluviometrici fino a 50mm nel Salernitano, con il grosso dei fenomeni che ora si sta portando sull’Appennino Lucano.

METEO PROSSIME ORE. Al Nord rovesci e temporali al mattino al Nordest, specie su Trentino, Alto Adige, alto Veneto e Friuli VG, ma con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata e con tendenza a schiarite. Condizioni più soleggiate sulle altre regioni, salvo addensamenti sui confini alpini franco-svizzeri. Al Centro graduali schiarite sulle regioni tirreniche e Umbria, salvo addensamenti e qualche pioggia sul basso Lazio. Instabile sul versante adriatico con parziali schiarite alternate ad addensamenti più frequenti tra basse Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali intermittenti, più frequenti in serata. Al Sud instabilità diffusa con piogge e temporali anche forti tra il mattino e il primo pomeriggio, specie sulla Sicilia orientale e Calabria tirrenica, localmente accompagnati da grandine e possibili nubifragi, ma con fenomeni in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera, quando rovesci e temporali transiteranno sul Salento. In Sardegna in prevalenza soleggiato, salvo un po’ di variabilità sulle zone interne. Temperature in generale diminuzione. (3B METEO)