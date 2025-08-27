Forte ondata di maltempo in arrivo: temporali, nubifragi e grandine su gran parte d’Italia

Situazione meteo critica in vista per il Nord e il Centro Italia. Il Sud resta ancora sotto il caldo africano.

Una nuova e intensa fase di maltempo è in arrivo sull’Italia a partire da mercoledì 27 agosto, con effetti che si protrarranno almeno fino a venerdì. A determinare questo peggioramento è una perturbazione atlantica collegata ai resti dell’ex uragano **Erin**, che, giunta ai confini del continente europeo, sta rapidamente erodendo il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale.

Mercoledì: primi segnali di cambiamento

Le prime avvisaglie del cambiamento si faranno sentire già nella giornata di **mercoledì** al **Nordovest**, dove il cielo tenderà a coprirsi fin dal mattino, con piogge e temporali in graduale intensificazione. I fenomeni si concentreranno inizialmente sulle Alpi piemontesi e lombarde, per poi estendersi alle pianure nel corso del pomeriggio e della sera. Non si escludono episodi di forte intensità con grandinate e colpi di vento.

Giovedì: fase acuta del maltempo

Giovedì 28 agosto la perturbazione entrerà nel vivo, dando luogo a **condizioni di maltempo intenso al Nord**. Saranno particolarmente colpiti l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, la Valle d’Aosta orientale e la Liguria interna. Rovesci e temporali si estenderanno poi al Triveneto, all’**Emilia Romagna** e all’**alta Toscana**, risultando più insistenti e violenti lungo i settori prealpini.

Le piogge potranno assumere carattere di nubifragio, con accumuli giornalieri fino a **100 mm sul Piemonte nordorientale** e **oltre 150 mm sull’alta Lombardia**, con punte superiori localmente. Sono attesi anche **episodi di grandine** e **raffiche di vento improvvise e violente**, che potrebbero provocare danni e disagi, soprattutto nei centri urbani e nelle aree montane.

Nel frattempo, il resto del Paese resterà ai margini del peggioramento: solo qualche temporale raggiungerà l’**alta Toscana** tra pomeriggio e sera. Al **Centro-Sud**, invece, prevarranno condizioni di bel tempo, ma con un ulteriore aumento delle temperature per effetto dello **Scirocco**, con valori che potranno raggiungere i **38-39°C nell’entroterra sardo.

Venerdì: maltempo verso il Centro, ancora instabilità al Nord

Venerdì 29 agosto il fronte perturbato si sposterà verso il **Centro Italia**, investendo in pieno **Toscana, Umbria, Marche e Lazio**, dove sono attesi **temporali intensi**, accompagnati da **nubifragi e grandinate**. L’instabilità insisterà anche sul **Nord**, in particolare nelle aree a nord del Po, con nuovi rovesci e temporali intermittenti, seppur in attenuazione nel corso della giornata. Sull’arco alpino e prealpino, in 48 ore, si potranno registrare **accumuli complessivi oltre i 200 mm**, con possibili criticità idrogeologiche e allagamenti.

Qualche pioggia è attesa anche sulla **Sardegna** al mattino, mentre al **Sud** il tempo resterà soleggiato e **molto caldo**, con valori termici ancora abbondantemente oltre le medie del periodo.

Temperature in calo al Nord e al Centro

Con l’arrivo del maltempo, le temperature caleranno sensibilmente al Centro-Nord e in Sardegna, riportandosi su valori più consoni alla stagione. Il **Sud**, invece, rimarrà ancora sotto l’influsso delle correnti calde meridionali, con caldo intenso e afa persistente.

Avvisi e raccomandazioni

a Protezione Civile potrebbe emettere **allerta meteo** nelle prossime ore, specie per le regioni del Nord. Si raccomanda la massima prudenza in caso di spostamenti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree a rischio frane o allagamenti.

Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di monitorare i bollettini ufficiali e le comunicazioni delle autorità locali.

foto e fonte 3b meteo