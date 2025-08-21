Forte maltempo in Ciociaria, Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta: frane, allagamenti e danni in diversi Comuni

Ore di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Frosinone, impegnati in numerosi interventi di soccorso a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio provinciale nelle prime ore della mattina.

Le forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, hanno causato allagamenti, smottamenti e la caduta di alberi, generando situazioni di pericolo e criticità soprattutto nei comuni di Sora, Broccostella, Isola del Liri e Castelliri, dove si concentra la maggior parte delle chiamate di emergenza.

Nel comune di Guarcino, si registra il parziale crollo di un muro di sostegno, evento che ha richiesto l’intervento urgente dei soccorritori per la messa in sicurezza dell’area. La situazione rimane sotto costante monitoraggio.

A fronte del numero elevato di emergenze e delle difficoltà operative riscontrate, è stato potenziato il dispositivo di soccorso, con l’invio di ulteriori squadre per far fronte agli interventi ancora in attesa di risoluzione. Le operazioni sono coordinate dal Comando provinciale, che ha disposto un rafforzamento delle unità in campo per garantire la tempestività delle risposte.

Anche il territorio del Cassinate risulta attualmente interessato dal maltempo, con segnalazioni in arrivo da altri comuni colpiti da disagi e danni.

Le autorità raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree maggiormente colpite, e invitano a segnalare eventuali situazioni di pericolo alle forze di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti.