Forneria Semplice: party time, birthday party e tanto altro ancora…

Su ordinazione, realizziamo forniture per rinfreschi e buffet destinati a meeting aziendali, eventi, matrimoni e feste private

-compleanni, battesimi, lauree, cresime, comunioni e anniversari.

Con la nostra squisita stuzzicheria renderemo più gradevole ogni tuo evento, dalle occasioni speciali ai cocktail informali con i tuoi amici.

Usufruendo di questo servizio ti delizierai con le nostre specialità direttamente a casa tua, evitando di dover pensare alla preparazione dei piatti: potrai concentrarti solo sui tuoi ospiti e goderti in tranquillità il tuo momento di festa.

Consegna a domicilio in tutta la provincia di Frosinone.

Per tutti info chiama al ☎️ 3505146338

FORNERIA SEMPLICE Via Francesco Veccia,7

Frosinone

