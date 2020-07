Formi@live Estate 2020

L’area archeologica Caposele ospiterà per tutto il mese di agosto concerti, incontri e dibattiti, spettacoli teatrali, visite al sito e mostre fotografiche.Alla torre di Mola si terrà per tutto il mese di agosto la mostra di Emanuela de Franceschi curata dal critico d’arte prof. Strinati e con la direzione artistica di Maria Grazia Londrino.Il Rione Castellone sarà lo scenario dello spettacolo itinerante curato da Enzo Scipione “Venti alle venti”. Il Villaggio Don Bosco il 16 agosto vedrà Tribute band Ligabue con il chitarrista Poggipollini.Ripartenza culturale e sociale della città attraverso l’intervento delle associazioni e con un impegno economico-finanziario di circa 40.000 euro per un totale di trenta eventi. “L’impegno di 15.000 euro per i service all’area archeologica è il ringraziamento alle associazioni del territorio che durante il periodo di chiusura hanno intrattenuto la cittadinanza via web con il ‘Carosello formiano’ e che potranno autofinanziarsi con la vendita dei biglietti”, ha commentato il vice sindaco e assessore alla cultura Carmina Trillino.

Foto dell’Area Archeologica Caposele di Fausto Forcina

