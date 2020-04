Formiaonline.it il portale che avvicina i cittadini alle attività del territorio formiano

Dalla collaborazione tra il Comune di Formia e Confcommercio Lazio Sud Formia nasce Formiaonline.it: un portale di informazione sulle attività economiche della città. Ideato e sviluppato gratuitamente dall’Associazione WebProgens e grazie all’impegno congiunto dei promotori, esso costituisce un utile servizio ai cittadini ed un importante strumento per le attività del territorio Formiano.Formiaonline.it permette di contattare le attività commerciali di Formia che hanno aderito al progetto mettendo a disposizione i propri contatti per la richiesta delle merci a domicilio. Inoltre tramite il portale è possibile accedere alla consegna delle mascherine da parte del Comune di Formia, scoprire come donare la spesa sospesa oppure beneficiarne e come richiedere i buoni spesa e i bonus affitti. Sul sito è presente un articolo sull’associazione “Mai più vittima” che supporta attualmente diversi casi di violenza domestica verso donne e minori.Hanno aderito all’iniziativa 80 attività commerciali di Formia, delle quali 76 effettuano consegna a domicilio su tutto il nostro territorio. Nei primi 5 giorni di attività il portale ha registrato 9.000 visualizzazioni di pagina, indice di interesse nei confronti del servizio messo a disposizione. Si registrano anche molti accessi dall’America, segno che il nostro territorio è sempre nel cuore dei Formiani d’oltreoceano.Sono molte e variegate le categorie merceologiche presenti sul portale: abbigliamento e accessori, articoli da regalo, bambini, cartoleria, casa, cura della persona, elettrodomestici e informatica, farmacia e para farmacia, fiori e piante, frutterie, gelaterie e pasticcerie, librerie, macellerie, pescherie, pizzerie, ristoranti, tabacchi.Le attività commerciali di Formia che vogliono aderire all’iniziativa, possono farlo gratuitamente compilando il questionario presente sul portale.Formiaonline.it è anche cultura e intrattenimento, tramite la home page è possibile accedere ai video dell’evento “E’ L’Ora del Carosello”, evento promosso dal Comune di Formia in cui artisti formiani hanno messo a disposizione la loro arte per offrire ciascuno 30 minuti di spensieratezza ai propri concittadini.Il portale offre anche uno sguardo sulle opere archeologiche che arricchiscono il nostro territorio. Attraverso una funzionalità di geo-localizzazione è possibile visualizzare dall’alto molti siti archeologici di Formia ed accedere alle recensioni storiche di Raffaele Capolino arricchite dagli scatti del fotografo Fausto Forcina. Le opere censite aumenteranno nei prossimi mesi grazie all’impegno dei ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “Cicerone – Pollione.Chi in questo momento ha nostalgia del nostro mare o delle nostre montagne può vedere in tempo reale il golfo ed il monte Redentore attraverso l’occhio delle webcam installate dell’associazione ideatrice del progetto. Formiaonline è anche musica attraverso #PillolediClassica, progetto che offre la visione e l’ascolto di frammenti di brani per valorizzare e far conoscere la musica classica.

COMUNICATO STAMPA