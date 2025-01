Formiano Michele Ticconi insignito della Palma di Bronzo dal CONI

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) annuncia con orgoglio l’assegnazione della Palma di Bronzo al Merito Tecnico 2023 al Sig. Michele Ticconi di Formia. Questo prestigioso riconoscimento, conferito dal Presidente Giovanni Malagò, è riservato a coloro che si distinguono per la loro eccezionale competenza tecnica e il contributo significativo al progresso dello sport in Italia.

La Palma di Bronzo al Merito Tecnico rappresenta uno dei massimi tributi conferiti dal CONI, sottolineando l’importanza dell’impegno professionale e della dedizione nel promuovere i valori dello sport. Il Sig. Ticconi, grazie alla sua straordinaria carriera e alla passione dimostrata, incarna pienamente questi ideali.

“La Palma di Bronzo al Merito Tecnico è un riconoscimento di altissimo prestigio, assegnato a pochissimi tecnici sportivi in Italia. Il Sig. Ticconi entra così a far parte di un ristretto gruppo di eccellenze sportive.”

Il riconoscimento è stato ufficializzato tramite una lettera firmata dal Presidente Malagò, che evidenzia ulteriormente l’apprezzamento istituzionale per l’opera, ultra quarantennale, svolta dal premiato.

Dichiarazione del Presidente Giovanni Malagò:

“Il CONI è onorato di celebrare figure come Michele Ticconi, che attraverso la loro professionalità e il loro impegno contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della cultura sportiva nel nostro Paese.”

Questo importante riconoscimento non è solo un motivo di orgoglio per il Sig. Ticconi, ma anche per tutta la città di Formia, che da sempre ha dimostrato un grande attaccamento allo sport e ai suoi protagonisti.

Qualche notizia sulla carriera

A livello nazionale:

· PALL.G.FABIANI FORMIA (1980-1983): Capo Allenatore Serie B e A2 Femminile

· CESTISTICA LATINA (1985-1986): Capo Allenatore Serie A2 Femminile

· BASKET FORMIA (1995-1997): Nazionali/M Juniores a Borgo Val di Taro (PR)

· BASKET FORMIA (1995-1996): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile

· BASKET SERAPO (1997-1998): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile

· BASKET ITRI (1999-2000): Capo Allenatore e Titolo Regionale Juniores Maschile

Risultati conseguiti dai propri atleti:

· 1995: Campionato Europei Femminile

o Atleta: Schiesaro Novella

o Risultato: Medaglia d’Argento