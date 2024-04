“Formiamoci”, al via un ciclo di webinar gratuiti per le imprese rosaIl progetto formativo del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Frosinone Latina

La soddisfazione del Presidente Acampora e della Presidente del CIF Cascella

Riconoscere il giusto ruolo economico e sociale alle donne è un fattore chiave per la crescita del Paese. L’Istituto Europeo per la Parità di Genere (EIGE) stima che una maggiore uguaglianza di genere per l’Italia possa portare ad un incremento di circa il 12% del PIL entro il 2050. Per il raggiungimento di questi obiettivi, non più prorogabili, il sistema camerale è impegnato con la rete dei Comitati per l’Imprenditoria Femminile (CIF) con la ferma volontà di promuovere la cultura imprenditoriale delle donne e per il supporto nelle fasi di avvio dell’impresa e nel suo consolidamento.

Con l’intento di valorizzare e favorire la qualificazione imprenditoriale delle donne nel sistema economico territoriale, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Frosinone Latina, promuove il progetto “Formiamoci”: un ciclo di pillole formative dedicate alle imprese rosa in programma dal 6 maggio al 3 giugno 2024.

I webinar affronteranno tre temi: empowerment femminile, valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e educazione finanziaria e saranno tenuti da esperti qualificati. Le 18 ore complessive di formazione saranno realizzate nell’arco di 9 incontri che si svolgeranno nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, previa registrazione online ai link disponibili sul sito camerale. A tutte le partecipanti, che avranno raggiunto almeno l’80% di presenza per ogni singolo modulo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il calendario completo, con i relativi moduli di iscrizione, è disponibile sul sito web istituzionale www.frlt.camcom.it

I Focus

Donne in azione: un viaggio nell’Empowerment Femminile (Comunicazione efficace, Parlare in pubblico e Consapevolezza di sé).

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici (Modelli di approvvigionamento alimentare tra globale e locale e PAT-economy, La sostenibilità alimentare e Marketing strategico e marketing operativo nelle produzioni agroalimentari tipiche).

Le donne contano (Pianificazione finanziaria, Indebitarsi con prudenza, L’ABC degli investimenti).

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha così commentato: “La nostra Camera di Commercio è particolarmente attiva in tema di parità di genere e opera costantemente al fianco delle donne. Abbiamo voluto con forza rendere operativo il CIF che, come tutti Comitati istituiti presso le Camere di Commercio d’Italia, ha il vantaggio di essere inserito all’interno del sistema camerale e quindi di appartenere ad una rete e di operare con metodologie orientate allo scambio di esperienze e di best practices ed alla individuazione di progetti e azioni comuni. I webinar gratuiti che stanno per essere avviati nell’ambito del progetto “Formiamoci” sono la prova di un impegno concreto che pone al centro l’empowerment femminile. La formazione è l’asset principale per consentire alle donne di sviluppare le loro realtà imprenditoriali e non possiamo che ritenerci orgogliosi per questo nuovo percorso che vedrà protagoniste le nostre imprese rosa”.

In piena sintonia, le parole della Presidente del CIF, Carolina Cascella: “Abbiamo voluto concentrare in questo primo ciclo di pillole formative tutti gli argomenti di più stretta attualità nella gestione di un’impresa a conduzione femminile, con la volontà di rispondere alle esigenze delle donne imprenditrici. Tutte le componenti del CIF hanno portato le istanze delle Associazioni di categoria che rappresentano – ognuna orientata ad acquisire competenze nel proprio raggio di azione – così abbiamo messo insieme i vari interessi riuscendo a creare un percorso di formazione base, incisivo e concreto. Ogni ambito affrontato nel corso dei webinar potrà poi essere approfondito su richiesta delle imprese, con un successivo step di formazione dedicata. Stiamo lavorando anche su altri asset costruendo percorsi nel rispetto della nostra mission: guidare le imprese rosa sin dall’inizio del loro percorso sotto ogni aspetto. Per questo voglio ringraziare, a nome mio e del CIF, la Camera di Commercio Frosinone Latina per aver messo a disposizione fondi e non solo dandoci la possibilità di operare in questa direzione”.

COMUNICATO STAMPA