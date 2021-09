Formia, XX° Anniversario della Via Francigena – Evento “Via Francigena. Road to Rome 2021”

Oggi, 20 settembre c.a., la città di Formia sarà tappa dell’evento “Via Francigena. Road to Rome 2021”, una lunga marcia organizzata in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) alla quale il Consiglio d’Europa ha assegnato il ruolo di riferimento ufficiale per la salvaguardia, la tutela, la promozione e lo sviluppo della Via Francigena in Europa.

La marcia, partita dalla Cattedrale di Canterbury, giungerà a Santa Maria di Leuca a simboleggiare il punto di inizio del nuovo viaggio che in passato conduceva i pellegrini verso l’ambita meta finale, il Sepolcro di Cristo in Terra Santa.

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Silvana Tizzano, è lieta di invitare le SS.LL. alla cerimonia di benvenuto che si svolgerà oggi, 20 settembre 2021, alle ore 17:30 presso la Sala E. Ribaud del palazzo comunale per accogliere, con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Formia, il gruppo dei pellegrini/camminatori in transito.

Per garantire il pieno rispetto delle regole anti-Covid è gradita una richiesta di accredito tramite mail indirizzata a commissario@comune.formia.lt.it indicando nome cognome, testata e numero di cellulare (per un massimo di due persone per ogni testata).

La cerimonia di benvenuto si svolgerà alla presenza del Commissario Straordinario, Dott.ssa Silvana Tizzano, e della Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa Tiziana Livornese.

Saranno coinvolte le Associazioni che si occupano di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale locale e gli istituti di istruzione superiore con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della nostra comunità in merito a questa importante via di pellegrinaggio e far sì che essa possa aprirsi all’accoglienza dei pellegrini che in futuro attraverseranno il nostro territorio.

Il gruppo dei pellegrini/camminatori in transito potrà successivamente godere delle bellezze della nostra città trascorrendo una piacevole serata nel caratteristico borgo di Mola, secondo il seguente programma:

ore 18:30 visita guidata della Torre di Mola a cura della RTA Sinus Formianus

ore 19:00 aperitivo presso il Green Cafè Lounge Bar

ore 20:00 cena presso il ristorante Zi’ Anna.

COMUNICATO STAMPA