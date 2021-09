Il 24, 25 e 26 settembre si svolgerà a Formia, presso il litorale di ponente (spiaggia di Vindicio) la “FORMIA WIND FOR FUN 2021”, organizzata dal Circolo Windsurf Formia.L’evento consiste in un Festival Expo, dedicato agli sport di acqua e vento, giunta alla III edizione, per la quale è prevista la tappa finale del campionato nazionale Wing Foil Tour Italia 2021, una nuova disciplina sportiva che sta registrando notevole successo.Durante l’evento, saranno proposte mini-lezioni gratuite in acqua, tornei di beach volley, regate, gare, fitness on the beach, esibizioni e musica e presentati molteplici brand di produttori e distributori di attrezzature ed abbigliamento sportivo.L’obiettivo della manifestazione, che ha riscosso nelle edizioni precedenti molte adesioni ed ampio successo, è quello di promuovere il territorio, i servizi sportivi e turistici nella varie specificità e vocazioni durante il periodo di bassa stagione, nonché favorire il rapporto intergenerazionale attraverso la condivisione di spazi ed esperienze sportive locali.

comunicato stampa