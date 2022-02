Formia – Villa, domande a Gerardo Stefanelli, Predidente dell’assemblea dei sindaci dell’Ato4

1.Presidente mette il link dell’Assemblea dei sindaci dell’Ato4 di questa mattina? Le assemblee sono pubbliche e tutti i cittadini hanno il diritto di ascoltare;

2. Presidente può pubblicare tutti gli studi di fattibilità “eventualmente eseguiti” per proporre Minturno ed Aprilia come sedi per il trattamento fanghi? Non sono pubblicati da nessuna parte;

3. Presidente i fanghi da trattare arriveranno solo dai depuratori dei comuni dell’ato4, o anche da fuori?

4. Presidente ma chi farà gli impianti di Minturno ed Aprilia? Veolia? Ossia il gestore privato di Acqualatina?

5. Presidente i fanghi essiccati resteranno stoccati in loco o avranno una destinazione finale? E se sì, quale?

6. Presidente se l’impianto di Sermoneta (già progettato, autorizzato dalla provincia e affidato con gara pubblica) accoglierà 30.000 ton/anno di fanghi, quali altri fanghi bisogna trattare? Perché la necessità di altri due impianti?

Si attende il link per seguire la Assemblea dei sindaci, ovviamente tutti i sindaci possono condividere pubblicamente il link, ad iniziare dal sindaco di Formia, Gianluca Taddeo e si attende che qualche sindaco faccia tali domande ad iniziare dal sindaco di Formia.

La Consigliera comunale Paola Villa