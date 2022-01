Formia – Villa: “𝘼𝙡 𝘿𝙤𝙣𝙤 𝙎𝙫𝙞𝙯𝙯𝙚𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙙𝙞 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙧𝙘𝙞 𝙞 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙤, 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙩𝙚𝙘𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙘𝙞 𝙚𝙙 𝙞𝙣𝙛𝙚𝙧𝙢𝙞𝙚𝙧𝙞”

Ospedale di Formia: da giorni ci sono operai a lavoro per montare, proprio a ridosso del Pronto Soccorso, una nuova tensostruttura da 12 Β posti letto destinati ai pazienti covid.

La nuova struttura, che molto Β probabilmente sarΓ inaugurata domenica prossima, Β Γ¨ stata voluta dalla direzione della Asl e pagata con il fondo covid ( circa 4 milioni di euro) per le strutture sanitarie, prevederΓ , tuttavia, Β un ulteriore sovraccarico di lavoro sul giΓ “stressato” Β Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero”.

La prima domanda che ci Β si pone riguarda il personale sanitario ovvero quale e quante unitΓ di medici e Β infermieri, andrΓ a Β provvedere all’assistenza sanitaria di questi ulteriori 12 posti letto.

Sembra che il personale medico sarΓ attinto dalle unitΓ oggi in servizio al Pronto Soccorso e a Medicina d’Urgenza, giΓ in affanno, mentre per il personale infermieristico, pare che la Asl si sia impegnata quantomeno a mandare un’unitΓ in piΓΉ, ma Β resta sempre poco, rispetto a quanto serva realmente.

Inoltre si ci chiede se i percorsi che collegano la tensostruttura covid alla radiologia (dove Γ¨ presente la TAC ) siano e permangono “percorsi promiscui”, addirittura percorsi in comune con il personale sanitario di altri reparti dell’ospedale.

Sembra assurdo che la Asl continui a ignorare le giΓ precarie condizioni lavorative dell’intero ospedale, piΓΉ volte evidenziate dal personale a mezzo mail alla direzione generale; al contempo, non Β si Β puΓ² ignorare Β che ormai da diverse settimane, i reparti chirurgia e ortopedia siano stati accorpati; Β stesso destino i reparti medicina e nefrologia, proprio per far fronte a una costante carenza di personale sanitario ridotto ancora piΓΉ a lumicino per i contagiati covid.

Insomma la tensostruttura si sta finendo di montare, verrΓ pure inaugurata, restano i dubbi di sempre: dove si prende il personale e se i percorsi covid sono separati da quelli non covid, dubbi che da aprile 2020 sono stati detti, denunciati, documentati, ma sulla quale la Asl continua a non dare risposte, continua a non investire.

La Consigliera comunale Paola Villa

COMUNICATO STAMPA