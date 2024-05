Formia, Un convegno ad 80 anni dalla Liberazione. Attesa la testimonianza delle famiglie ebree Sinigallia ed Ascarelli

Si terrà Sabato 18 maggio alle ore 18.30, presso il Comune di Formia, l’attesissimo convegno “80° anniversario della Liberazione di Formia”. L’evento chiude la kermesse “I luoghi della memoria” organizzata dal Centro Studi SA Formia, Associazione Terraurunca e Comune di Formia per la direzione artistica di Daniele E. Iadicicco. Dopo i tanti appuntamenti che si stanno svolgendo in questa settimana, in diversi luoghi cittadini, per ricordare i tanti fatti tragici accaduti ormai 80 anni fa, il convegno mira a fare il punto su un periodo che, senza fallo, si può definire come il più tragico della storia cittadina, con i suoi 1400 morti.

Lo stesso Daniele Iadicicco, in qualità di moderatore, chiamerà sul tavolo dei relatori diversi ospiti, ognuno con una storia ed una testimonianza unica. Il giornalista Pier Giacomo Sottoriva, il luogotenente dei Carabinieri Gianfranco Macelloni, il dott Annibale Mansillo.

A chiudere, per la prima volta a Formia, il Dott. Tommaso Sinigallia. Le famiglie ebree Sinigallia ed Ascarelli scamparono ai rastrellamenti tedeschi rifugiandosi sui Monti Aurunci aiutati da alcune famiglie locali. Gli Ascarelli sono una famiglia molto nota a Napoli per aver fondato il Calcio Napoli ed aver costruito il primo stadio. Giorgio Ascarelli fu persino il primo Presidente del Napoli. Aiutati dal loro factotum, Giuseppe D’Urso, padre dell’onorevole Antonio Tony D’Urso di New York, le due famiglie, in un continuo peregrinare, riuscirono a scampare alla furia nazista. Tornati a Napoli, il sign. Tommaso Sinigallia (omonimo nonno del relatore) scrisse un diario per fissare i suoi ricordi. Pochi anni fa questo diario è stato pubblicato nel libro “Nove mesi sui monti Aurunci” e presentato presso la Sinagoga centrale di Napoli ( pure donata dagli Ascarelli). Il libro verrà presentato per la prima volta in occasione del Convegno.

