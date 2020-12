Formia, trasferimento sportello AUSL/ CSB e modifica orari

Il servizio AUSL CSB che consente la scelta/revoca del medico di famiglia e riconosce il beneficio esenzione ticket, già ospitato presso gli uffici del Comune di Formia di via Lavanga, sarà trasferito giovedì 10 dicembre presso i locali comunali di Piazzetta delle Erbe. Lo sportello, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (precedentemente solo martedì e giovedì) dalle ore 09.30 alle ore 13.00, si troverà in un luogo strategico, una piazza a disposizione con l’accesso diretto e soprattutto a livello strada con possibilità di parcheggio. L’impegno dell’Assessorato ai Servizi sociali e dell’amministrazione è teso a far fronte alle esigenze logistiche della cittadinanza e a permettere l’accesso per più giorni alla settimana.

“La nuova sede è stata pensata, infatti, specificatamente per i diversamente abili e ha a disposizione un accesso diretto, privo di barriere architettoniche – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Maria De Tata – lo spostamento a meno di un anno dall’inaugurazione dello sportello è avvenuto per creare uno spazio più consono e favorevole a disposizione della cittadinanza con la possibilità di ottimizzare e velocizzare il servizio”.

Sarà a disposizione a breve un elimina code che consentirà un afflusso costante e senza assembramenti come previsto dalle nuove normative anti Covid-19. Il cambio di sede è stato reso possibile grazie alla stretta sinergia tra l’Asl e l’assessorato ai Servizi Sociali. Inoltre, sarà ancora possibile chiedere informazioni o richiedere il servizio via mail scrivendo all’indirizzo: sceltamedico.areaso@ausl.latina.it

COMUNICATO STAMPA