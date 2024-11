Formia si prepara a un viaggio nei sapori con “Degustando il Territorio”

Formia si prepara a diventare il palcoscenico di un’esperienza unica dedicata al gusto e alla cultura locale. Giovedì 28, in Piazza Vittoria a partire dalle 19, si terrà l’evento “Degustando il Territorio”, organizzato dal Consorzio le Due Torri nell’ambito del progetto “Formia, tra passato e futuro”, finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Formia.

Una serata all’insegna dei sapori autentici, della musica e della convivialità. Lo show cooking dello chef stellato Simone Nardoni ci incanterà con creazioni culinarie che esaltano i prodotti tipici del nostro territorio. Le note musicali di Andrea Taddeo creeranno l’atmosfera perfetta per un viaggio sensoriale indimenticabile.

Ma non è tutto: le Farfalle luminose e le bolle di sapone aggiungeranno un tocco magico all’evento, trasformando Piazza Vittoria in un luogo incantato.

Un’occasione per valorizzare il territorio. “Degustando il Territorio” è molto più di una semplice degustazione. Seconda tappa del percorso “Cibo per il gusto e per l’anima”, è un’opportunità per scoprire le eccellenze gastronomiche locali, sostenere le attività commerciali del territorio e promuovere la cultura enogastronomica di Formia. Numerose attività gastronomiche della città saranno presenti, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaggiare prodotti a km zero e scoprire nuovi sapori.

La presidente del Consorzio Francesca Capolino ha presentato così l’iniziativa: “Vi invitiamo a partecipare a questo evento unico, un’occasione per trascorrere una serata all’insegna del gusto e della convivialità, insieme ai vostri amici e familiari.”

