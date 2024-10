Formia si colora di arte: proroga per il concorso di street art!

C’è ancora tempo per partecipare al concorso di street art dedicato ai grandi personaggi della città di Formia come Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele! Il bando, promosso dal Consorzio le Due Torri in collaborazione con il Comune di Formia, è inserito nel progetto “Formia tra passato e Futuro”.

Sarà possibile presentare la proprio idea creativa per realizzare uno o più murales. Ad ogni murales viene riconosciuto un rimborso spese di 2000€. La scadenza è stata prorogata al 19 ottobre! Questo significa che c’è ancora l’opportunità di presentare i progetti di realizzazione e di contribuire a rendere Formia ancora più bella e ricca di cultura. I murales verranno realizzati nel Rione Castellone, nei pressi del Cisternone romano (Cicerone), a Via Sarinola (Paone), alla Darsena dei Pescatori, Ponte Tallini (Totò) ed in Piazzetta Municipio (Pino Daniele).

Partecipare è semplicissimo! Basta presentare il progetto per uno o più murales, al Consorzio Le Due Torri entro la nuova scadenza. Si possono reperire tutte le informazioni necessarie sul bando e scaricare il modulo di partecipazione sulla pagina facebook “Consorzio Le Due Torri – Formia”. Si possono chiedere ulteriori informazioni presso il Consorzio Le Due Torri (sede Confcommercio) in Piazza Marconi, 9 o chiamando il Tel: 0771 21454

Il concorso può essere un’opportunità per gli artisti emergenti di farsi conoscere e per la città di valorizzare il proprio patrimonio artistico. Si ricorda che la scadenza è stata prorogata al 19 ottobre, il tempo a disposizione è dunque limitato.

