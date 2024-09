Formia si colora d’arte: un concorso per celebrare i suoi personaggi più illustri

Il Consorzio Le Due Torri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Formia, lancia un entusiasmante concorso per dare nuova vita agli spazi pubblici della città attraverso l’arte di strada. Formia, città d’arte a cielo aperto.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Formia, tra passato e futuro” finanziato dalla Regione Lazio per le reti d’impresa. Si tratta di un programma articolato in vari interventi di arredo urbano, mobilità intelligente, valorizzazione green del percorso della Rete, promozione del sistema imprenditoriale e della città, grazie ad eventi che coniugano turismo, cultura ed enogastronomia.

Il concorso di idee, dedicato alla street art, mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Formia attraverso la realizzazione di quattro murales dedicati a figure emblematiche, che hanno vissuto a Formia come Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele. Un’opportunità per gli artisti. Artisti, singoli o in gruppo, sono invitati a presentare i loro progetti per abbellire i luoghi simbolo della città. I murales, oltre a essere un omaggio ai personaggi illustri, contribuiranno a rendere Formia ancora più attrattiva e a promuovere il turismo culturale.

Come partecipare: Per partecipare al concorso è sufficiente presentare una idea progettuale che rispetti i criteri indicati nel bando, disponibile presso la pagina facebook “Consorzio Le Due Torri – Formia” . I progetti saranno valutati da una commissione di esperti e i vincitori riceveranno un rimborso omnicomprensivo per la realizzazione delle opere.

Un percorso di valorizzazione. I murales saranno inseriti in un percorso turistico dedicato, permettendo ai visitatori di scoprire la storia e la cultura di Formia in modo originale e coinvolgente. “Non perdere l’opportunità di lasciare il tuo segno a Formia!”. Per maggiori informazioni e per scaricare il bando, visita la pagina facebook del Consorzio Le Due Torri o rivolgiti all’ufficio del Consorzio presso la sede di Formia della Confcommercio Lazio Sud al civico 8 di piazza Marconi (Santa Teresa) oppure chiamando il numero 077121454

