Formia si arricchisce di nuove opere d’arte: annunciati i vincitori del concorso di idee “Formia e i suoi personaggi indimenticabili nella street art”

Formia, – Si è conclusa con successo la valutazione dei progetti presentati per il concorso di idee “Formia e i suoi personaggi indimenticabili nella street art”, indetto dal Consorzio “Le due torri” nell’ambito del progetto “Formia, tra passato e futuro” finanziato dalla Regione Lazio. La commissione, riunita lo scorso 8 novembre, ha selezionato i vincitori che realizzeranno quattro grandi murales dedicati a figure storiche legate alla città.

Gli artisti selezionati realizzeranno a Formia i murales che coniugano arredo urbano alla valorizzazione della storia recente e passata di Formia.

La realizzazione del murales su Pino Daniele sarà affidata a Filomena Vezza; il noto impresario teatrale Remigio Paone verrà realizzato da Pasquale Vezza; l’artista Gabriele Quarto (KOBO) renderà omaggio al grande Totò; ed infine, la figura di Cicerone sarà affidata a Margherita Marchioni (Materiamorfosi) e Luca Baseggio (luca-dreamplus), artisti italiani che operano in Italia ed in diversi paesi europei.

I progetti vincitori si sono distinti per la capacità di valorizzare le figure storiche, per la coerenza con il contesto urbano e per l’impatto visivo e comunicativo.

“Siamo entusiasti di annunciare i vincitori di questo concorso che contribuirà a rendere Formia ancora più bella e attrattiva, le opere d’arte selezionate saranno un omaggio alla storia della nostra città e un punto di riferimento per i cittadini e i turisti” ” ha dichiarato la Presidente del Consorzio Francesca Capolino.

Le opere saranno realizzate nei prossimi mesi e andranno a decorare diversi punti strategici del centro storico di Formia. L’iniziativa, oltre a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città, mira a promuovere la street art come forma di espressione artistica e a rendere Formia una meta sempre più attrattiva per gli amanti dell’arte.