Formia romana al centro del nuovo volume di Raffaele Capolino

Venerdì 29 maggio, alle ore 18, si terrà a Formia , in Sala Ribaud del Comune di Formia, la presentazione del libro ” Formia e la sua storia – Antologia di articoli di storia romana ” opera di Raffaele Capolino dedicata alle vicende e alle testimonianze dell’antica Formia romana.

L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Storici e Archivistici di Formia con il patrocinio del Comune di Formia, rappresenta un nuovo momento di approfondimento e valorizzazione della memoria storica cittadina attraverso una raccolta di studi e contributi dedicati al territorio e alle sue radici antiche.

Il volume raccoglie articoli e studi dedicati alla Formia romana, al patrimonio archeologico locale, ai personaggi e agli eventi che hanno segnato la storia del territorio. Un lavoro che nasce da una lunga attività di ricerca condotta da Raffaele Capolino, che negli ultimi venti anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla riscoperta del patrimonio archeologico della città di Formia, attività svolta con continuità e rigore e che gli è valsa anche la nomina a Ispettore onorario della Soprintendenza per la città di Formia.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Formia, dott. Gianluca Taddeo, e dell’assessore alla Cultura, prof.ssa Luigia Bonelli, interverranno Gianluca Mandatori, ricercatore, Daniele Elpidio Iadicicco, presidente del Centro Studi S.A. Formia, e l’autore Raffaele Capolino.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto editoriale dedicato alla storia di Formia, che proseguirà nel corso dell’anno con la pubblicazione di un secondo volume dedicato alla storia medioevale, moderna e contemporanea della città.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti