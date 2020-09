Formia, riapre il Ponte di Penitro

Il Ponte di Penitro, chiuso dal 2016 per pericolo crollo e riaperto parzialmente per le auto dopo tre anni, principale collegamento tra la superstrada Formia – Cassino torna ad essere agibile a seguito dei lavori eseguiti dall’ Astral per un importo di €462.574,00+IVA iniziati lo scorso 15 giugno.“Da settembre 2018 a due mesi dall’insediamento, – sottolinea il Sindaco Paola Villa – ci siamo iniziati ad interfacciare con l’Astral responsabile della manutenzione e dei lavori. Dopo telefonate, lettere, incontri febbraio 2019 i lavori vanno in gara, €462.574,00+IVA di fondi messi a disposizione. Aggiudicato l’appalto, continua il monitoraggio, la richiesta di tempistiche, i solleciti. Ieri ricevo la telefonata del dottor De Angelis, che ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, il quale mi mette al corrente della riapertura. Oggi, settembre 2020, si arriva al risultato! Sapevamo che bisognava essere una “goccia continua”, non bisognava mollare. Si ringrazia il Comitato di Penitro perché è stato sempre presente, sempre assillante, sempre vigile. Il lavoro continua senza fermarsi, mettiamo in sicurezza Via Salso.”

COMUNICATO STAMPA

