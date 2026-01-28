Formia, presentazione del volume “Ortensia De Meo, all’alba dell’emancipazione”

La storia di una donna che “dedicò tutta se stessa all’ideale di un mondo migliore”

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18.30, presso la Sala Ribaud del Comune di Formia, si terrà la presentazione del volume Ortensia De Meo, all’alba dell’emancipazione di Daniele Elpidio Iadicicco, edito da Guida Editori. L’incontro è promosso dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione Gaeta-Formia-Minturno, in collaborazione con il Centro Studi S.A. Formia, con il patrocinio del Comune di Formia, ed è dedicato a una figura femminile del Novecento italiano rimasta a lungo ai margini della memoria pubblica.

Il saggio ricostruisce la vicenda di Ortensia Maria Clelia De Meo (1881–1955), nata a Castellonorato, frazione di Formia, e attiva soprattutto a Napoli, dove maturò un intenso e duraturo impegno civile e politico. Attraverso fonti d’archivio, documenti inediti e testimonianze familiari, il volume restituisce il profilo autonomo di una donna che seppe costruire un proprio spazio di parola e di azione in un contesto storicamente ostile alla presenza femminile nella vita pubblica.

Ortensia De Meo fu maestra, intellettuale e protagonista di un percorso che la portò a intervenire nei principali snodi del dibattito politico del primo Novecento, affrontando temi allora considerati inaccettabili o marginali. La sua presenza nei congressi e nei luoghi della discussione pubblica rappresentò una frattura rispetto alle consuetudini del tempo, tanto da renderla una delle pochissime voci femminili riconoscibili in ambienti quasi esclusivamente maschili.

Il volume mette in luce anche il prezzo personale di quell’impegno. La sorveglianza della polizia politica, le difficoltà quotidiane e il confino del marito Amadeo Bordiga segnarono profondamente la sua esistenza, imponendo una progressiva riduzione della visibilità pubblica. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1955, la sua figura venne lentamente avvolta dall’oblio, fino a scomparire quasi del tutto dal racconto storico, nonostante il ruolo svolto nel percorso di affermazione dei diritti delle donne.

Alla presentazione interverranno la prof.ssa Luigia Bonelli, assessore alla Cultura del Comune di Formia, l’avv. Marianna Donciglio, presidente della FIDAPA BPW Italy – Sezione Gaeta-Formia-Minturno, e la scrittrice Rossella Serao, autrice della prefazione al volume. Sarà presente l’autore Daniele Elpidio Iadicicco, che dialogherà con le relatrici ripercorrendo il senso della ricerca e il valore della restituzione storica di una protagonista dimenticata.

L’incontro si propone come un momento di riflessione sul contributo delle donne alla storia civile italiana e sull’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza e responsabilità collettiva.