Formia, premiata in Comune la studentessa Lorenza Iannelli, vincitrice del concorso “Un Poster per la Pace”

Il disegno realizzato da Lorenza Iannelli andrà in America per concorrere a livello internazionale tra 200 paesi mondiali. Una bella soddisfazione per la studentessa della III F, per sua madre, per il dirigente scolastico della Mattej Lorenzo Cuna, per la Professoressa di Arte e Immagine Gina D’Ettorre insieme al team docenti del consiglio di classe e per i Lions del distretto 108L (Lazio, Umbria, Sardegna) della presidente Isabella Quaranta e il curatore del progetto, il vice presidente Francesco Maiolino.

COMUNICATO STAMPA