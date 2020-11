Formia, Peccati di gola. Cucina e dintorni in onda da domenica 8 novembre su Radio Civita InBlu

Da domenica 8 novembre, sarà in onda su Radio Civita InBlu la rubrica “Peccati di gola. Cucina e dintorni”, a cura dei ragazzi della cooperativa sociale Nuovo Orizzonte di Formia. In ogni puntata scopriremo le ricette della tradizione italiana e non solo, menù gustosi e facili da preparare, per mettere le mani in pasta. Peccati di gola andrà in onda ogni domenica su Radio Civita InBlu alle 9.00, alle 13.00, alle 16.00 e alle 19.00.

I ragazzi di Nuovo Orizzonte avevano partecipato la scorsa estate a un mini corso di comunicazione in radio, diventando speaker e giornalisti, con il supporto degli educatori che hanno creduto nel progetto e hanno desiderato fortemente realizzare un vero e proprio programma radiofonico.

Radio Civita InBlu è la Radio on the Road dal 1988, in onda nel basso Lazio e alta Campania. Si ascolta in FM su 90.7 a Gaeta, Formia, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Baia Domizia e Cellole; FM 101.0 a Fondi, Monte San Biagio e Sperlonga; FM 103.8 a Itri; FM 91.6 e 87.8 in alta Campania. Streaming su radiocivitainblu.it, smart devices e le maggiori app multidispositivo. Radio Civita InBlu è testata giornalistica dal 2001 ed è presente su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. I podcast di Radio Civita InBlu sono distribuiti da Spreaker sulle maggiori piattaforme audio (Spotify, YouTube, iTunes, Google e Apple Podcasts). Radio Civita InBlu è direttamente collegata con l’ufficio per le comunicazioni sociali della Arcidiocesi di Gaeta. Oltre all’attività radiofonica, si occupa di corsi e progetti di formazione e comunicazione, ufficio stampa, eventi live, progetti di inclusione sociale.

COMUNICATO STAMPA