Formia, partita la Fase 2 e ripresi a regime gli interventi nella città

Con l’inizio della Fase 2 riprendono le attività di manutenzione e cura sul territorio cittadino.

Continuano gli interventi straordinari di cura del verde pubblico in tutta la città da parte della ditta incaricata Barretta, dopo aver provveduto alla pulizia e manutenzione dei parchi e delle ville comunali riaperte in questi giorni per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli spazi pubblici, si sta procedendo alla speciale potatura dei pini secolari di Piazza Mattei.

Ma i lavori non riguardano solo il verde, è infatti sempre di questa settimana la ripresa degli interventi di bitumatura, dopo i lavori effettuati presso Via Santa Teresa, nei prossimi giorni altri interventi interesseranno Via Canzatora e la Via Flacca (Litoranea) per un importo pari a 140.000 euro. A questi si aggiunge il lavoro della ditta TE MA TE srl, aggiudicatrice del nuovo appalto biennale per la manutenzione strade e pertinenze che da lunedì ha iniziato il monitoraggio e i primi interventi.

COMUNICATO STAMPA