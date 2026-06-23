Formia – Parcheggi: le opposizioni sbagliano i conti. Lo sanno ma fanno finta di nulla, come sempre

Sono settimane che assistiamo ai soliti “verdetti” delle opposizioni consiliari, questa volta sul destino del servizio di sosta a pagamento affidato alla società FRZ, su presunti ed inesistenti danni erariali per mancati introiti e per tempistiche disattese. Informazioni artefatte che richiedono un chiarimento netto e una risposta precisa, ricordando anche situazioni pregresse che l’opposizione troppo spesso tenta di far passare nel dimenticatoio.

Intanto è bene ricordare che sul tema della sosta a pagamento, in realtà, chi ha prodotto danni seri alla Città di Formia, ai suoi cittadini e ai commercianti sono gli stessi che oggi accusano questa Amministrazione con le solite strumentalizzazioni, seguendo il solito modo di fare.

Va chiarito che una cosa è la gestione della sosta, altra è l’onerosità, o la gratuità, dell’utilizzo dei parcheggi. Sotto questo aspetto delle mancate entrate, vogliamo rassicurare la Cittadinanza che l’attuale Amministrazione non sta producendo alcun danno erariale per il mancato introito dai parcheggi, non c’è danno per la semplice ragione che non c’è un obbligo normativo di sottoporre a pagamento l’utilizzo degli stalli di sosta. L’istituzione del servizio di sosta libera piuttosto che a pagamento è una mera scelta di natura politica e, per questo, finanche insindacabile giudizialmente dalla Corte di Conti. In considerazione di questo dato giuridico, l’Amministrazione ha consapevolmente valutato e scelto – nell’ambito delle proprie prerogative in questo periodo di avvio con il nuovo gestore – di consentire ai cittadini e visitatori della Città la gratuità del servizio di sosta, almeno fino al termine del periodo estivo, anche quale misura di ulteriore richiamo turistico. Non si comprende perciò quali siano i motivi di agitazione dei consiglieri di opposizione che, invece, dovrebbero condividere questa scelta di non gravare sempre sulle tasche dei cittadini.

Solo quando la gestione della sosta in capo alla società FRZ sarà perfezionata sotto il profilo organizzativo ed il servizio pienamente operativo, solo allora si potrà tornare alla onerosità. E’ stata, ed è, una semplice scelta di rispetto dei cittadini e degli utenti, forse per questo l’opposizione cerca affannosamente di trovarvi elementi di negatività. Inesistenti, al contrario di quanto invece è accaduto nelle pregresse gestioni. E’ bene a questo punto snocciolare qualche dato per una migliore informazione ai cittadini, troppo spesso fuorviati da speculazioni di scarso livello.

Una parte della attuale opposizione consiliare ha una memoria veramente breve dal momento che ancora oggi siamo alle prese con il fallimento della Formia Servizi, società partecipata del Comune di Formia, ideata da un autorevole esponente del Partito Democratico, Dott. Sandro Bartolomeo, e della sua amministrazione. Un fallimento annunciato, fin dall’inizio, un vero e proprio carrozzone. Si impose la sosta a pagamento a tutti i cittadini formiani per assumere 31 ausiliari del traffico e svariati consulenti oltre le tante figure societarie previste. Lo scandalo del famoso parcheggio multipiano, sorto nel cuore della Città al di sotto di piazza Aldo Moro, che sottrasse svariati milioni di euro alla Città di Formia ed i suoi cittadini è ancora nella memoria di tutti. Ci furono procedimenti penali, ci sono stati interventi della Procura Regionale presso la Corte dei Conti per danni erariali ed ancora oggi la Città paga il prezzo di avere un parcheggio multipiano chiuso (salvo il piano terra e l’area esterna che sono funzionanti perché aggiudicati con aste pubbliche) e tanti procedimenti aperti ancora da definire.

Dopo i vari affidamenti a società private, con gare di appalto per l’affidamento del servizio della sosta a pagamento, dopo che i cittadini formiani si sono dovuti accontentare veramente di poco, in questi anni,dal momento che al Comune di Formia rimaneva un aggio di circa 37%, pari ad una entrata per l’Ente di euro 35.000/mese, mentre il restante 63% rimaneva alle società appaltatrici che ottenevano una quota mensile di euro 67.000/mese. Secondo voi è possibile far pagare ai cittadini formiani queste scelte scellerate? Avremmo dovuto continuare su questa strada? No, ancora una volta abbiamo scelto la strada della correttezza e del rispetto verso i formiani e verso la Città.

Per questa ragione abbiamo ritenuto giusto sospendere il pagamento della sosta e dedicarci a perfezionare l’organizzazione dell’affidamento in-house della gestione della sosta, servizio che sarà positivamente stravolto rispetto al passato, solo ed esclusivamente a vantaggio dei cittadini formiani. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per definire i dettagli sia per le tariffe, sia per le sole zone di sosta che saranno a pagamento, e sia per regolamentare la sosta per i non residenti.