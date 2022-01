Formia, Paola Villa: “Il nostro ospedale resta a testa alta, salva vite e resta a testa alta…”

๐ˆ๐‹ ๐๐Ž๐’๐“๐‘๐Ž ๐Ž๐’๐๐„๐ƒ๐€๐‹๐„ ๐‘๐„๐’๐“๐€ ๐€ ๐“๐„๐’๐“๐€ ๐€๐‹๐“๐€, ๐’๐€๐‹๐•๐€ ๐•๐ˆ๐“๐„ ๐„ ๐‘๐„๐’๐“๐€ ๐€ ๐“๐„๐’๐“๐€ ๐€๐‹๐“๐€…

Con delibera n.2 del 3 Gennaio 2022 la Asl di Latina stipula l’ennesimo protocollo organizzativo tra la stessa Asl e la Casa del Sole (struttura sanitaria privata di Formia).

Questo protocollo prevede che dal 3 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 “in relazione all’andamento della situazione pandemica” si svolgeranno alcune attivitร chirurgiche no Covid-19: ย alcuni interventi operatori che dovrebbero essere eseguiti presso l’ospedale di Formia, saranno “dirottati” alla clinica privata.

๐”๐ง ๐ฉ๐ซ๐จ๐ญ๐จ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข๐ฅ๐ž ๐ž๐ซ๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ ๐ข๐š’ ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐จ ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ’๐š๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ ๐๐จ๐ฏ๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐ซ๐จ๐ง๐จ “๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐ญ๐ข”, ๐œ๐จ๐ง ๐ฌ๐จ๐ฅ๐๐ข ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ข, ๐ฎ๐ง๐š ๐ฌ๐š๐ฅ๐š ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ž ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง๐ข ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐จ, ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐š; ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐จ๐ซ๐š ๐ฌ๐ข ๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ซ๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐€๐ฌ๐ฅ ๐ฅ๐š ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, ๐œ๐ข๐จ๐ž’ ๐ฌ๐ข ๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ž ๐ฎ๐ง ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ญ๐ซ๐š ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐ž ๐›๐ž๐ง๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข, ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ญ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ข๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐Ž๐ฌ๐ฉ๐ž๐๐š๐ฅ๐ž ๐ฌ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ซ๐ข๐ฏ๐š, ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฌ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ซ๐ž ย ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐จ๐ ๐ ๐ข, ๐๐ข ๐œ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐๐ข ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž, ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐ข ๐๐š ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ซ๐ž.

Leggendo il protocollo, la delibera e il disciplinare operativo clinico-assistenziale, non si comprendono diverse cose.

๐—œ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ถ ๐˜€๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ’ ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ฎ?

Sicuramente con soldi pubblici ma, poichรฉ non espresso in modo chiaro, saranno “a carico della direzione Medica della DEA Iโ€? Dunque ricadranno sul bilancio della Asl di Latina? O ricadranno sulle voci in bilancio destinate al Dono Svizzero?

Sarebbe inoltre “trasparente e utile” sapere quanto “costa” la sala operatoria affittata e la prestazione privata offerta.

๐‹๐š ๐๐จ๐ฆ๐š๐ง๐๐š ๐ฉ๐ข๐ฎ’ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ž’: ๐ฌ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ƒ๐จ๐ง๐จ ๐’๐ฏ๐ข๐ณ๐ณ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ข ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ๐ข๐š ๐ž’ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ซ๐š๐ญ๐จ ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐๐š๐ฅ๐ž ๐๐Ž-๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ ๐ฉ๐ž๐ซ๐œ๐ก๐ž’ ๐ฌ๐ข ๐ž’ ๐š๐ฏ๐ฎ๐ญ๐š ๐ฅ๐š ๐ง๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ญ๐š’ ๐๐ข ๐ซ๐ž๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ซ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐š ๐๐จ๐ฏ๐ž ๐ž๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐œ๐ก๐ข๐ซ๐ฎ๐ซ๐ ๐ข๐œ๐ข ๐ง๐จ ๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-๐Ÿ๐Ÿ—?

Queste sono solo alcune delle domande che sono rivolte innanzitutto alla dottoressa Silvia Cavalli, Direttrice Generale della Asl di Latina.

Poi รจ chiaro che sorgono diversi dubbi. Ad esempio, perchรฉ la Asl invece di utilizzare le sale operatorie di altre strutture ospedaliere pubbliche, come quelle dell’ospedale di Fondi, peraltro non utilizzate, si affida a strutture private. Oppure meglio ancora, perchรฉ la Asl non investe sulle sale operatorie del Dono Svizzero, potenziando sia i supporti strumentali che il personale medico ed infermieristico.

In fine, si ci chiede se i rimborsi previsti dal Sistema Sanitario Nazionale, quelli legati ai DRG (Diagnosis Related Group) ossia ai codici per ogni intervento effettuato, andranno all’ospedale pubblico o alla clinica privata?

Insomma possibile che questa Asl non trovi pochi soldi per cambiare le lampade scialitiche delle sale operatorie del Dono Svizzero, e si operi con vecchie luci, ma continui a promuovere tali protocolli e incanalare soldi pubblici verso strutture private, tutte con la scusa della pandemia, del covid, dei contagi.

๐™Ž๐™ค๐™ฃ๐™ค ๐™ฅ๐™–๐™จ๐™จ๐™–๐™ฉ๐™ž ๐™™๐™ช๐™š ๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ž, ๐™ฃ๐™š๐™ก ๐™›๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ฅ๐™ค ๐™š’ ๐™˜๐™–๐™ข๐™—๐™ž๐™–๐™ฉ๐™– ๐™ก๐™– ๐™™๐™ž๐™ง๐™š๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™™๐™š๐™ก๐™ก๐™– ๐˜ผ๐™จ๐™ก, ๐™ฃ๐™š๐™ก ๐™›๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ฅ๐™ค ๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™ค ๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™ช๐™ฉ๐™š ๐™›๐™ช๐™ค๐™ง๐™ž ๐™ก๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™๐™ž๐™š๐™จ๐™ฉ๐™š ๐™จ๐™ช “๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™˜๐™ค๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฅ๐™ค๐™ก๐™ž”, ๐™ฃ๐™š๐™ก ๐™›๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ฅ๐™ค ๐™–๐™—๐™—๐™ž๐™–๐™ข๐™ค ๐™™๐™ค๐™˜๐™ช๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™–๐™ฉ๐™ž ๐™š ๐™›๐™ค๐™ฉ๐™ค ๐™ก๐™š ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ž ๐™™๐™š๐™ก ๐˜ฟ๐™ค๐™ฃ๐™ค ๐™Ž๐™ซ๐™ž๐™ฏ๐™ฏ๐™š๐™ง๐™ค (il centro trasfusionale depotenziato, i percorsi promiscui tra covid e non covid al pronto soccorso, le carenze strutturali e di personale) ๐™ข๐™– ๐™ก๐™š ๐™™๐™ค๐™ข๐™–๐™ฃ๐™™๐™š ๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™ค ๐™š๐™จ๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™ฆ๐™ช๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™™๐™ž ๐™™๐™ช๐™š ๐™–๐™ฃ๐™ฃ๐™ž ๐™›๐™–…

…E intanto il nostro ospedale resta a testa alta, salva vite e resta a testa alta.

Consigliera Comunale di Formia Paola Villa

COMUNICATO STAMPA