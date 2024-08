Formia, Open Day: inizio stagione sportiva di Basket

Con l’arrivo della nuova stagione sportiva 2024-25, Formia si prepara ad accogliere atleti, appassionati e nuovi iscritti con una serie di Open Day dedicati. Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per conoscere da vicino gli atleti e lo staff, e per iniziare a muovere i primi passi in questa nuova avventura sportiva. Sono programmati per diverse categorie e fasce d’età, offrendo a tutti la possibilità di partecipare e scoprire le attività sportive disponibili. Ecco gli orari delle attività:

MINIBASKET:

PALAFABIANI – Via Emanuele Filiberto, 16

11, 14, 17, 19, 23, 25 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30

GIOVANILI:

PALAFABIANI Via Emanuele Filiberto, 16

29 Agosto dalle ore 18:15 alle ore 19:30 (Under 13/14/15)

29 Agosto dalle ore 19:30 alle ore 20:45 (Under 17/19)

3 Settembre dalle ore 18:15 alle ore 19:30 (Under 13/14/15)

3 Settembre dalle ore 19:30 alle ore 20:45 (Under 17/19)

5 Settembre dalle ore 18:15 alle ore 19:30 (Under 13/14/15)

5 Settembre dalle ore 19:30 alle ore 20:45 (Under 17/19)

Questa stagione rappresenta un nuovo inizio per molti giovani atleti che desiderano migliorare le proprie abilità e competere a livelli più alti. Gli Open Day sono pensati per offrire un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni partecipante può sentirsi parte di una grande famiglia sportiva.

“Non perdere l’occasione di partecipare e di iniziare questa nuova avventura sportiva a Formia. Che tu sia un principiante o un atleta esperto, c’è un posto per te nella nostra comunità sportiva.”

