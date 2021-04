Formia, on line il portale web della biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa”

Il portale, accogliente nella grafica e funzionale alla fruizione dei contenuti, ha una struttura verticale full responsive che lo rende adattabile ai device mobili (tablet e cellulari), tecnologia compatibile con i sistemi iOS e interfaccia tale da consentire una facile navigazione, oltre che una gestione dinamica dei contenuti.Il sito, curato dall’Ufficio Cultura del Comune di Formia, rende informazioni puntuali per quanto concerne logistica, contatti e servizi, tra cui l’accesso al catalogo digitale della biblioteca e del Sistema Bibliotecario, all’Opac del polo regionale, ai meta-cataloghi nazionali (SBN e internet culturale), ai meta-motori di ricerca e ad alcuni tra i più importanti cataloghi commerciali. Contiene informazioni anche su “La Casa dei libri”, la biblioteca comunale per i piccoli lettori di età compresa tra 0 e 13 anni e sui servizi librari riservati alle persone ipovedenti, oltre a collegamenti utili e finestre interattive per un contatto diretto con l’utenza, a un’ampia galleria fotografica e a una sezione social che dialoga con le pagine Facebook da tempo utilizzate per la promozione delle attività nelle biblioteche cittadine.

COMUNICATO STAMPA