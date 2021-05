Formia, l’Udc ed altri professionisti a sostegno della candidatura del dottor Amato La Mura a sindaco

A confermare il loro incondizionato appoggio alla sfida elettorale del medico infettivologo sono ora due rappresentanti di primissimo piano del panorama politico cittadino: l’ingegnere Erasmo Picano, consigliere comunale ininterrottamente dal 1993, ex presidente del consiglio comunale, ex assessore all’urbanistica e più volte tra i più votati alle elezioni amministrative ed il medico Maurizio Tallerini, più volte assessore al comune di Formia.

Picano e Tallerini dichiarano di essere rappresentanti di un progetto “aperto espressione di una nuova classe dirigente pronta a lavorare per il bene comune e per riportare Formia a primeggiare, a restituirle il ruolo guida dell’intero sud Pontino.

“Amato – dichiarano Erasmo Picano e Maurizio Tallerini – è la persona giusta per svolgere questo ruolo: ha acquisito l’esperienza necessaria per amministrare, avendo in passato ricoperto il ruolo di consigliere e di assessore. È, poi, una persona integerrima che ama profondamente Formia. Ci sarà molto da lavorare- hanno aggiunto- bisogna soltanto rimboccarsi le maniche per ricostruire da subito una macchina amministrativa attualmente in pieno stallo”.

L’ingegner Picano ed il dottor Tallerini condividono con il candidato sindaco La Mura la volontà d’impegnarsi per il territorio, ponendo la giusta attenzione alle famiglie, alle attività e a tutti gli altri settori vitali della città.

COMUNICATO STAMPA