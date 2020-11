Formia (LT) – XXVII Edizione del Festival della Zampogna

Quest’anno l’evento che nel tempo ha saputo richiamare attenzione e presenze di musicisti internazionali sul nostro territorio partirà on line nella speranza di poter, quanto prima, svolgere il festival secondo tradizione nelle piazze e nelle chiese dei nostri borghi.

Il 15 novembre alle ore 18 sulla pagina FB istituzionale del Comune di Formia e su altri canali social, sarà trasmesso un video di concerti delle edizioni passate, interviste e contributi.

“Voglio ringraziare gli organizzatori del Festival della Zampogna e l’Associazione Archivio Aurunco che hanno voluto fortemente non interrompere il festival quale segno del nostro territorio e segnale di speranza.In un momento in cui la Cultura paga il prezzo più alto, non si contrasta sterilmente ma scende in campo la conoscenza. Con la speranza che a dicembre si possa tornare a svolgere il festival in maniera tradizionale, sarà comunque l’occasione di ringraziare e premiare il maestro Ambrogio Sparagna per il “ciclo dei Formiani”, aedo del nostro territorio che con la sua musica ha valicato i confini nazionali” afferma Carmina Trillino, vice sindaco e assessore alla cultura e alle politiche giovanili.

COMUNICATO STAMPA