Formia (LT) – Super B salva il Natale, Il concorso di disegni per Super Bambini

Dopo il grande successo di “Super B e il Coronavirus”, prende il via il concorso gratuito “Super B salva il Natale”, organizzato da TCL Telecomunicazioni, con premi in buoni sconto per l’acquisto di giocattoli e per aiutare i bambini ad affrontare più serenamente le difficoltà legate al Covid-19. Super B è Super Bambino/a, il supereroe che con la sua fantasia distruggerà l’odiato mostro Coronavirus. I bambini dovranno realizzare un disegno che rappresenti il loro modo di sconfiggere il mostro salvando in Natale.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a bambini e ragazzi da zero a 18 anni. Ogni partecipante può partecipare anche con più di un disegno che deve essere originale e rispettare il regolamento e le leggi sul diritto d’autore. Per partecipare al concorso, bisogna scattare una foto del disegno e caricarla sul sito www.superbsalvailnatale.it, accessibile anche da smartphone, entro il 9 dicembre 2020. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 24 dicembre 2020.

Tutti i disegni saranno pubblicati sul sito www.superbsalvailnatale.it, sulla pagina Facebook TLC Telecomunicazioni e i partner dell’iniziativa. I disegni più significativi saranno in onda su Lazio TV, in una rubrica dedicata del Lazio TG, e saranno raccolti in un e-book di Passerino Editore scaricabile dalle migliori librerie online, come Amazon e Google Play Libri, ad un prezzo simbolico per recuperare parte delle spese. Il libro della scorsa edizione ha ricevuto il plauso di alcune cariche istituzionali come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, il papa emerito Benedetto XVI.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nata nel 2004 a Formia (LT), fondata da Giuseppe Del Prete. TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia, internet, connettività, fibra aziendale. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia a costi contenuti, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su www.tlctel.com o 800132824.

Info e regolamento completo su superbsalvailnatale.it, superbsalvailnatale@tlctel.com, WhatsApp 377.3763294.

COMUNICATO STAMPA