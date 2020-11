Formia (LT) – Si rinnovano gli uffici dell’Anagrafe

Ieri mattina il Sindaco Paola Villa, ha ufficialmente inaugurato i nuovi uffici dell’Anagrafe di Via Lavanga, presso l’EX Caserma.La nuova sede, dotata di accesso facilitato e riservato per i cittadini disabili è stato fornito di apertura automatica delle porte e sistema di elimina code. Un front office rinnovato, con tutte le accortezze relative al momento emergenziale che viviamo. Pannelli di protezione per dipendenti e cittadini che permettono di tutelare la salute di tutti senza rallentare i servizi necessari per la popolazione. “L’Anagrafe è un settore che ha un valore inestimabile – sottolinea il Sindaco Villa – parliamo di matrimoni, censimenti, elezioni, cittadinanza. I dipendenti che lavorano in questi uffici, spesso sono anello di ricongiungimento famigliare.” “Questo è solo un primo passo – ha voluto aggiungere il Dirigente del Settore Domenico Di Russo – la comunità avrà un servizio che sarà sempre più adeguato ai cambiamenti della società. Certificati da poter richiedere on line, nuovo censimento dei cittadini in line con la nuova toponomastica e tanto altro ““Si sta lavorando – ha aggiunto infine l’Assessore ai Servizi Sociali e ai servizi Demografici Maria De Tata – affinché il Centro Sanitario di Base (CSB) dell’ASL, attualmente in Via Lavanga, si sposti a Piazzetta Delle Erbe. Sempre in un’ottica di assistenza e garanzia per i cittadini, la nuova sede permetterà anche a coloro i quali dovranno usufruire dei servizi offerti dall’ASL: cambio medico, pediatra o esenzioni ticket di poter recarsi un luogo più sicuro evitando assembramenti. Inoltre fornendo nuovi spazi per il CSB siamo riusciti a far garantire loro un ampliamento del servizio che attualmente è fornito solo due giorni a settimana.”

comunicato stampa – foto repertorio