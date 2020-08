Formia (LT) – Riqualificazione e nuovo look per il mercato ittico della darsena “La Quercia”

Un vero e proprio gioiello per il settore commerciale e turistico in un’area strategica per la città.

Il completamento dei lavori di riqualificazione del mercato ittico della darsena “La Quercia” rientra nell’ottica di rivalutazione e valorizzazione della zona che l’Amministrazione comunale vuole rendere un punto di riferimento suggestivo con la prospettiva di renderlo fruibile anche per eventi turistici e culturali.

L’intervento, durato un mese e finanziato in parte dal Comune di Formia e in parte con un progetto “Flag”, ha provveduto al restyling della tecnocopertura, del rifacimento dei banchi vendita, della pavimentazione, delle moderne colonnine d’acqua ed elettricità per i pescherecci e le griglie di raccolta d’acqua e simili.



Oggi la darsena ha un nuovo e accattivante aspetto, estremamente suggestivo, legato anche al luogo storico che occupa, vista la sua contiguità con lo stile liberty della Villa Comunale Umberto I.

Infatti, di prossima realizzazione saranno i lavori di messa in sicurezza, restauro e abbellimento dei Criptoportici sottostanti la Villa Comunale. Importante continuare con la sistemazione delle aiuole e del verde che riguarda tutta l’area e che non è meno importante dei lavori appena ultimati. Oggi non solo i pescatori, ma tutti i cittadini formiani, potranno godere di un luogo che ospita al suo interno attività di “pescato”, piccole e importanti tradizioni legate alla storia che Formia ha con il mare.

“Riconosciamo il valore strategico dell’intervento eseguito per la crescita economica di Formia e, soprattutto, di quanto tale attività debba vedere chiunque amministri la città, impegnato nella sua valorizzazione”, ha commentato il sindaco Paola Villa.

