Formia (LT) – Riapre lo “Sportello al Cittadino” e continua la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale alle persone fragili

Durante la prima fase dell’emergenza Covid – 19 il Comune di Formia ha attivato il servizio di consegna mascherine a domicilio. Dal 30 marzo fino allo scorso 24 maggio sono state consegnate più di 7000 mascherine a 4800 nuclei famigliari.Un risultato raggiunto grazie al supporto e all’aiuto dei volontari che in un momento di difficoltà hanno voluto mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare la città. Tra questi oltre all’Associazione Quadrifoglio e all’ ASD Aurunci Cycling Team sono d’obbligo i ringraziamenti ad Erasmo, Sellou e John ragazzi dell’ Associazione “Insieme – Immigrati Italia” che hanno voluto supportare i cittadini di Formia in questo momento di difficoltà; e con loro Gianfilippo, Giorgio e Raffaele, proprietari di attività commerciali e di stabilimenti che durante la prima fase dell’emergenza nonostante il lockdown hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai propri concittadini partecipando attivamente alla distribuzione.Con la Fase 2 e la riapertura, l’Amministrazione Comunale, intende continuare a distribuire le mascherine alle persone più fragili che abbiano difficoltà a reperirle in commercio. Da domani riapre lo “Sportello al Cittadino” sito in Piazza Municipio, attivo il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 e il giovedì dalle 9:30 alle 12:30, qui sarà possibile richiedere le mascherine messe a disposizione.

COMUNICATO STAMPA