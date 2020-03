Formia (LT) – Primo caso di coronavirus, donna positiva al test

Primo caso di Coronavirus in provincia di Latina, precisamente a Formia. Una donna, infatti, è risultata positiva al test del Coronavirus, e trasferita da Formia all’ospedale Spallanzani di Roma. La signora aveva accusato sintomi influenzali dopo aver ospitato un’amica di Cremona e si era recata all’ospedale Dono Svizzero e da lì trasferita all’istituto nazionale di malattie infettive nella Capitale.Nei prossimi giorni verranno sottoposte ai test, tutte le persone che hanno avuto un contatto diretto con la signora. Nel frattempo il personale del pronto soccorso, che ieri era in servizio, è stato posto in quarantena. La donna era stata nel pomeriggio al dipartimento di emergenza e dalla serata di ieri è a Roma.

foto web