Formia (LT) – Oltre trecento disegni inviati da tutta Italia per “Super B salva il Natale”

Sono oltre 300 i disegni inviati per partecipare al concorso gratuito “Super B salva il Natale”, organizzato da TLC Telecomunicazioni. Da ogni regione d’Italia sono arrivati piccoli grandi capolavori nei quali i Super Bambini hanno immaginato la sconfitta del virus cattivo e la conquista del Natale. C’è tempo fino al 9 dicembre per partecipare: in palio buoni sconto per l’acquisto di giocattoli offerti da Orlandi Giocattoli per aiutare i bambini ad affrontare più serenamente le difficoltà legate al Covid-19.

Giuseppe del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Abbiamo partecipanti da tutte le regioni. Ogni bambino si sta incarnando nel proprio supereroe per sconfiggere il mostro coronavirus e salvare il Natale. Sono estremamente soddisfatto dell’andamento del concorso. Vedere i disegni dei bambini e il loro entusiasmo mi riempie il cuore. A prima vista, potrebbe sembrare che stiamo dando noi qualcosa a loro, ma è molto di più che stanno dando loro a noi riempiendo i nostri cuori con la loro semplice e pura fantasia”.

Il libro della scorsa edizione ha ricevuto il plauso di alcune cariche istituzionali come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a bambini e ragazzi fino a 18 anni. Si può partecipare anche con più di un disegno, che deve essere originale e rispettare il regolamento e il diritto d’autore. Il disegno va caricato sul sito www.superbsalvailnatale.it, entro il 9 dicembre.

Tutti i disegni saranno pubblicati sul sito www.superbsalvailnatale.it, sulla pagina Facebook TLC Telecomunicazioni e i partner dell’iniziativa. I disegni più significativi vanno in onda su Lazio TV, in una rubrica dedicata del Lazio TG, e saranno raccolti in un e-book di Passerino Editore.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nata nel 2004 a Formia (LT), fondata da Giuseppe Del Prete. TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia, internet, connettività, fibra aziendale. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia a costi contenuti, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su www.tlctel.com o 800132824.

COMUNICATO STAMPA