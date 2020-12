Formia (LT) – Oltre 600 disegni per il concorso nazionale Super B salva il Natale

Sono stati oltre 600 i disegni creati dai bambini di tutta Italia per il concorso “Super B salva il Natale”, a cura di TLC Telecomunicazioni di Formia. Il concorso si è concluso il 9 dicembre con la proclamazione delle tre vincitrici, i cui disegni sono stati i più votati sulla pagina Facebook TLC Telecomunicazioni: Alice da Monteiasi, provincia di Taranto; Mariavittoria, di 5 anni, di Aci Catena, in provincia di Catania; Nicolas dalla provincia di Catanzaro. I tre bimbi hanno vinto tre buoni regalo messi in palio dall’azienda e da Orlandi Giocattoli. Inoltre, sono stati estratti dieci premi di consolazione mentre tutti i bambini possono scaricare il certificato di grande coraggio su superbsalvailnatale.it.Da ogni regione d’Italia sono arrivati piccoli grandi capolavori nei quali i Super Bambini hanno immaginato la sconfitta del virus cattivo e la conquista del Natale. Tutti i disegni sono stati raccolti in un libro, a cura di Passerino Editore, da acquistare sugli store online. L’edizione cartacea uscirà a gennaio e sarà inviato in omaggio alle più alte cariche civili e religiose. Orlandi Giocattoli si sta occupando della consegna dei premi mentre Lazio TV (canale 12 e 650 del digitale terrestre) ha creato una rubrica nel Lazio TG con i disegni del concorso.

Giuseppe del Prete, CEO di TLC Telecomunicazioni, afferma: “Basta davvero poco, un’idea e un disegno, per rendere i più piccoli dei Super B che salvano il Natale. Ringrazio gli oltre 600 bambini e famiglie che hanno partecipato con grande entusiasmo, il mio staff per il lavoro di pubblicazione sui nostri canali social, i nostri partner Orlandi Giocattoli, Lazio TV e Radio Civita InBlu per il supporto verso il concorso Super B salva il Natale”.

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nata nel 2004 a Formia (LT), fondata da Giuseppe Del Prete. TLC Telecomunicazioni offre servizi di telefonia, internet, connettività, fibra aziendale. Un’azienda che propone servizi all’avanguardia a costi contenuti, l’attenzione ai clienti aziendali e domestici, il sostegno a eventi e progetti del territorio. TLC svolge la sua attività su tutta Italia e offre un servizio tecnologicamente all’avanguardia e con standard qualitativi eccellenti. Info su tlctel.com o 800132824.

