Formia (LT) – Nuove pensiline per il trasporto pubblico accordo tra COTRAL e il Comune

La giunta comunale di Formia con deliberazione n. 358 del 10 dicembre 2020 ha aderito al progetto “Insieme ai Comuni” presentato da COTRAL Spa.

Il progetto finalizzato al miglioramento del servizio erogato nel territorio della Regione Lazio, ha come obiettivo il rinnovamento e/o la realizzazione delle pensiline per il trasporto pubblico extraurbano.

Sessantadue sono i siti (cosiddette fermate) individuati da una ricognizione effettuata dal Comune di Formia sulle linee extraurbane presenti sul proprio territorio, solo ventuno di queste sono dotate attualmente di pensiline. All’interno del progetto “Insieme ai Comuni” è stata proposta la possibilità di installare settanta nuove pensiline su tutto il territorio comunale, per rinnovare quelle già presenti e aggiungerne di nuove ove non presenti.

Un primo stralcio di trentacinque pensiline con la possibilità di integrazione per le successive sarà supportato da un contributo da parte di Cotral di 128.100, 00 euro. Il prossimo passo è la firma dell’accordo tra il Comune di Formia e Cotral e in seguito si procederà al bando per la realizzazione e l’istallazione delle pensiline.

“Continuano le azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini formiani e non solo. – commenta l’Assessore alle Politiche Ambientali e manutenzione Ing. Orlando Giovannone – Grazie a questo nuovo progetto, si andranno a sostituire le ormai obsolete pensiline dove presenti e si arriverà a fornire per tutto il territorio la copertura delle fermate, proteggendo gli utenti dalle intemperie. Questo ulteriore passo infrastrutturale potrà essere uno sprono all’utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione delle auto private”

COMUNICATO STAMPA