Formia (LT) – Nominati i nuovi assessori al Bilancio e alla Politiche Sociali

Il sindaco Paola Villa ha ufficializzato nella giornata di ieri una doppia nomina in giunta, al Bilancio e alle Politiche Sociali. Il nuovo assessore al Bilancio è Biagio Attardi, 70 anni compiuti lo scorso 8 aprile, che andrà a guidare la ripartizione economico-finanziaria dopo le dimissioni nel 2019 di Fulvio Spertini e la conseguente delega che era rimasta per diversi mesi nelle mani del sindaco. Già assessore al ramo nelle precedenti gestioni politiche di Michele Forte e Sandro Bartolomeo, Attardi, laureato in Economia e Commercio all’Università “La Sapienza” di Roma, è stato dal 1977 al 1983, funzionario di ruolo al Ministero del Tesoro presso la Direzione Contenzioso Valutario di Roma.Per quasi vent’anni, dal 1983 al 2000, funzionario al Comune di Formia con la qualifica di Capo Sezione rivestendo incarichi presso gli Uffici Tributi, Commercio e Turismo, Servizio Statistico Demografico e SIC, Segreteria Generale. Successivamente, dal 2000 al 2008, ha ricoperto l’incarico di dirigente agli Affari Generali, Attività Produttive, Economico Finanziario e Personale, dal 2003 al 2008 vice segretario e dal 2018 delegato al personale con l’attuale amministrazione.“E’ una nuova sfida che ho deciso di raccogliere – afferma l’assessore – Un’investitura che mi riempie d’orgoglio e di questo ringrazio il sindaco. E’ per me un onore oltre che un onere in un settore particolarmente delicato e importante, che peraltro già conosco”.Alle Politiche Sociali è stata designata Carmina Trillino, 52 anni, che già ricopre l’incarico di vicesindaco e assessore alla Cultura. Succede a Giovanni D’Angiò dimessosi l’anno scorso. “Ringrazio il sindaco Paola Villa per la fiducia – sottolinea la Trillino – Dedicherò le stesse energie, dedizione e cura che ho impiegato durante l’assessorato alla cultura. Etica e conoscenza saranno la mia guida. Ringrazio sin d’ora i componenti della commissione servizi sociali e la presidente Rossana Berna e chiedo il supporto di tutte le forze politiche di essere al servizio della città soprattutto in questo delicato e particolare momento”.Laureata in Scienze Politiche all’Università “La Sapienza “ di Roma, la Trillino è scrittrice e nella sua lunga e intensa attività ha vinto in ambito nazionale numerosi concorsi letterari, tra i quali nel 2018 il premio Cuneo con il romanzo “Il mare bianco”. E’ appassionata di letteratura, con particolare predilezione per i classici di fine ottocento, la poesia e gli autori latino-americani.

