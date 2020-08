Formia (LT) – Michele Bernardini è il nuovo Amministratore Unico della FRZ

Ieri 4 Agosto 2020 nell’Assemblea dei Soci della FRZ in presenza dell’Amministratore Unico uscente, Raphael Rossi, è stata esaminata prima la situazione contabile semestrale della società, affinché si possa nel più breve tempo possibile portare un Piano Economico Finanziario della società, in Consiglio Comunale per approvarlo.Successivamente è stato nominato il nuovo Organo Amministrativo, il dott. Michele Bernardini, da oggi è il nuovo Amministratore Unico della FRZ. E’ una giornata importante per la municipalizzata dei comuni di Formia e Ventotene, perché inizia un nuovo percorso e con un nuovo amministratore. Bernardini, selezionato da apposita commissione composta da cinque membri di cui tre esterni e due rappresentanti i comuni soci e nominato dall’Assemblea, vanta un passato e un presente da direttore di società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e altri importanti servizi pubblici. Ora la FRZ con la guida del dottor Bernardini dovrà strutturarsi e arricchirsi cercando di assicurare maggiori potenzialità per il Comune di Formia, rappresentando anche la possibilità di estensione ad altri servizi pubblici e potrà inoltre rappresentare, una valida alternativa pubblica, anche per altri comuni del Golfo che decideranno di affidare la raccolta e l’igiene urbana ad un partner pubblico, evitando commistioni con privati, in un settore delicatissimo e pieno di insidie, quale quello dei rifiuti. Ora bisognerà lavorare di più e meglio, affinché il servizio migliori e non di poco.

COMUNICATO STAMPA

