Formia (LT) – La scala di Maranola è nuovamente fruibile

Inaugurata dal Sindaco Paola Villa, la scala che collega la Piazza Antonio Ricca alla via dell’ufficio postale di zona e della scuola elementare di Maranola.

Dai ricordi di chi vive il borgo la via di accesso è chiusa da cinque anni, e ieri in simbolo della sua riapertura è stato fatto dono al Sindaco di una scala in legno di olivo scolpita da un’artista del posto.

“Prendersi cura delle persone che abitano un luogo è necessario – sottolinea il sindaco Paola Villa – anche attraverso gesti che a qualcuno possono sembrare senza molta importanza. Questa scala ha un’importanza unica per gli abitanti del borgo, perché permette loro di fare rete, restare collegati fra di loro e rappresenta un gesto di accortezza per le persone più anziane e per i bambini che possono usufruirne per vivere in sicurezza la loro quotidianità nel borgo.”

