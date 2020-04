Formia (LT) – Il 2 aprile è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Una giornata che quest’anno cade in piena emergenza coronavirus, e che quindi offre un ulteriore spunto di riflessione: il pensare alla condizione di estremo isolamento in cui stanno vivendo le famiglie di bambini, ragazzi e giovani adulti autistici. Quest’anno ad illuminarsi di blu sarà la Torre di Castellone ma per sensibilizzare ancor di più si seguiranno le indicazioni dell’ Associazione nazionale genitori di soggetti autistici chepropone in questa giornata di pubblicare sui social una foto mostrando o indossando un oggetto di colore blu, con l’hashtag #alprimoposto, per dare un’attenzione particolare alla ricerca e alla sanità, principali elementi per garantire un futuro alle persone con autismo.

