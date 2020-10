Formia (LT) – Giornate Ecologiche nel quartiere di Acqualonga

Le “Giornate Ecologiche” hanno fatto tappa nel quartiere di Acqualonga, dove ieri mattina, nei pressi del parco Imera, nell’ambito dell’evento promosso dal Comune di Formia in collaborazione con gli operatori della Formia Rifiuti Zero, la Protezione civile Ver Sud Pontino e i volontari delle associazioni “Fare Verde” e Comitato Civico “Mamurra”, sono intervenute 123 utenze.

Sono stati consegnati i sacchetti per l’organico e fornite informazioni sul corretto smaltimento della raccolta differenziata. Nelle quattro ore a disposizione dei cittadini sono stati raccolti 68 litri di olio, depositati 3 metri cubi di legno e 4 di ferro, 20 metri cubi di materiali ingombranti e 2 metri di RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer).

