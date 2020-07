Formia (LT) – Giornate ecologiche, appuntamento presso il campo sportivo “Washington Parisio”

Domenica 12 luglio tornano le Giornate Ecologiche, questa volta l’evento interesserà le frazioni collinari di Trivio, Castellonorato e Maranola, e si svolgerà nell’area del parcheggio del campo sportivo “Washington Parisio”. È il secondo appuntamento post lockdown dopo il precedente del mese di giugno nel quartiere di Gianola-Santo Janni. L’iniziativa a difesa dell’ambiente promossa dal Comune di Formia in collaborazione con gli operatori della F.R.Z. e la Protezione civile Ver Sud Pontino e i volontari del Comitato Civico Mamurra e di Fare Verde, si terrà come di consueto dalle 08:30 alle 12:30. I cittadini, nelle quattro ore a disposizione nel corso della mattinata, potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, giocattoli, valigie, biciclette, damigiane, carrozzine), RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer), olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile scariche, toner e farmaci scaduti. Per depositare qualsiasi tipo di rifiuto sarà necessario esibire il modulo in originale TARI 2019.

