Formia (LT) – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, il programma. Evento organizzato dal Comune

La crescita culturale di ogni individuo avviene attraverso la scoperta delle parole. I libri custodiscono parole che viaggiano nel tempo e col tempo. Il libro è senza tempo, lo ammaestra e lo educa perché è la vera macchina del tempo.

“Reputo la centralità delle biblioteche importante all’interno di una comunità e allora le biblioteche di Formia sono diventate non solo luogo per ospitare scrittori di valenza internazionale (tra i nomi Imperatore, Mazzucco, Marzano, De Giovanni) ma anche per far conoscere autori del territorio.

Il Labray day, a esempio, evento che l’Amministrazione organizza tra ottobre e novembre, vede le biblioteche protagoniste dalla mattina alla sera con presentazione di libri, laboratori, reading teatrali e musica dal vivo.

In occasione della giornata mondiale del libro e dell’editoria del 23 aprile, l’assessorato alla cultura ha aderito all’ iniziativa proponendo durante l’arco temporale della giornata dalle 10:30 alle 24 “incursioni” sulla pagina Facebook del comune di Formia.

Programma intenso e diversificato. Si partirà con un ringraziamento e un incoraggiamento alle librerie della nostra città e poi video letture per i più piccoli, laboratori per ragazzi, conoscenza dei poeti del Golfo e saluti degli autori intervenuti durante il Library day oppure ospitati nella nostra città: Pino Imperatore, Melania Mazzucco, Michela Marzano, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano” afferma l’assessore Trillino.

Interventi tecnici e mirati sul diritto d’autore, l’editoria e i premi letterari curati da professionisti e addetti ai lavori completeranno lo scenario del mondo libro durante la giornata del 23 aprile.

“Scegliamo un libro come amico: si scrive libro, si legge libertà. Buona festa del libro “ l’augurio dell’assessore alla cultura.

Programma:

Ore 10.30:Saluti e ringraziamenti Assessore alla Cultura

Ore 11.00:“Il tuo bambino amerà i libri“ – “La sua storia inizia dalle tue parole” a cura di “Nati per leggere”

Ore 13:30:“Editoria e start up: come arrivare alla pubblicazione” Emilio Alessandro Manzotti ed. BookTribu

Ore 14.20:Video letture a cura della “Casa dei libri – Biblioteca dei bambini”

Video lettura associazione culturale lo “Spiringuacchio” di Gabriella Catania

Ore 15.00:Fuorigioco/Letture animate per bambini a cura “Associazione Fuori Quadro”

Ore 16:00:“La memoria di Odino” a cura di Jason Forbus

“La scrittura da isolamento“ a cura di Manuela Salvi

Ore 18:00:“La bellezza” poesie de “I poeti del Golfo”

Ore 18.30:” Il diritto d’autore nella vigente legislazione” avvocato Anna Laura Tocco

Ore 19:00:“Formia in Giallo“

Ore 20:00:“Navigando tra parole e libri” interventi:

Melania Mazzucco – Michela Marzano – Maurizio de Giovanni – Pino Imperatore – Giulio Scarpati

Ore 21:00:– “Il tempio e la forza della parola” Roberto Saviano dall’evento del 25 luglio 2019 presso la Tomba di Cicerone

Ore 22:00:– “Memorie di Adriano“ Giulio Scarpati legge Marguerite Yourcenar