Formia (LT) – Evento “Ennio Morricone… il Maestro” – area archeologica Caposele

Una serata di emozioni sulle note delle colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, che hanno accompagnato i più grandi successi cinematografici degli ultimi 50 anni.

Il celebre compositore, grazie alle collaborazioni con Sergio Leone nei suoi western all’italiana, ha potuto vantare una lunghissima e proficua carriera – ha scritto le musiche di più di 500 film e serie TV -, fatta di altre grandi collaborazioni, basti pensare a Oliver Stone e Quentin Tarantino

Un evento, nato dalla collaborazione tra l’Associazione musicale “I Classici” la Webprogens Associazione Culturale e l’Accademia musicale “Anna Maria Pennella” e patrocinato dal Comune di Formia – Assessorato alla Cultura, in ricordo di uno dei più grandi compositori dei nostri tempi ma anche un segno, per il Maestro Marco Ciampi, accompagnato dal soprano Chiara D’Acunto e il flautista Aniello del Monaco, di rinascimento dopo questo lungo periodo di lockdown per la musica e i musicisti.

COMUNICATO STAMPA