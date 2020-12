Formia (LT) – Due nuovi parchi urbani nella città di Formia e un investimento di 73.500, 00 in nuovi giochi

Procedono i lavori per la realizzazione di due nuovi parchi nel borgo di Trivio e nel quartiere di Acqualonga.Si stanno ultimando in questi giorni i lavori di pavimentazione antitrauma e installazione di nuovi giochi per bambini. I parchi infatti avranno a loro interno, altalene e playground: composti da scivoli, passerelle e casette.Inoltre nel parco Pimentel de Fonseca, presso il quartiere San Pietro, si stanno migliorando gli spazi ludici con la rimozione e sostituzione della obsoleta pavimentazione e l’istallazione di una casetta playground per i più piccoli e un’altalena a due posti. Mentre nel Parco De Curtis, quartiere Santo Janni e presso la Villa Comunale di Maranola, saranno installate delle altalene aggiuntive.

COMUNICATO STAMPA

