Formia (LT) – Cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani: regolamento sulla collaborazione tra cittadini e l’Amministrazione comunale

Con la delibera di giunta n.270 del 18 settembre 2020 l’Amministrazione comunale di Formia ha dato seguito al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Formia”, individuando aree e spazi verdi da valorizzare e manutenere mediante patti di collaborazione. Sono trentasei le aree individuate su tutto il territorio comunale, tra rotatorie, aiuole, vasche e fioriere. Tali aree presenti in allegato alla deliberazione saranno oggetto di avviso pubblico, a cui potranno rispondere tutte le associazioni e i singoli che vorranno mettere a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito le proprie energie, competenze e risorse per valorizzare e manutenere spazi a favore della comunità.Le proposte di collaborazione che perverranno verranno valutate in base alla fattibilità e alla rispondenza alle esigenze manutentive e di sostenibilità economica, e potranno avere la durata massima di tre anni. “ I patti di collaborazione – sottolinea l’assessore alle Politiche Ambientali Orlando Giovannone – sono uno strumento essenziale per permettere alla nostra comunità di crescere, sono tante le associazioni e i singoli cittadini che desiderano prendersi cura di aree della città per renderla più accogliente. Una gestione condivisa del territorio, affidata alle attenzioni di persone che vogliono manutenerla con costanza è un ottimo modo per riqualificarle e allo stesso tempo per responsabilizzare il cittadino stesso, che cura come se fosse suo uno spazio di cui può godere e vantarsi all’esterno tutta la comunità”.

