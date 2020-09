Formia (LT) – Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 28 settembre a porte chiuse in ossequio alla normativa COVID-19

Si comunica che il giorno Lunedì 28 Settembre 2020 ore 17:30 è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti.

Comunicazioni del Sindaco

Approvazione aliquote IMU anno 2020;

Intervento di realizzazione della nuova scuola secondaria di 1° grado “V. Pollione” e della nuova palestra della scuola primaria “E. De Amicis” e secondaria “V. Pollione”, attraverso demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e apposizione vincolo preordinato all’esproprio;

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.lgs n.267/2000, afferente la corresponsione di somme in solido con Amissima Assicurazioni spa in favore della Sig.ra Perrozzi Simonetta in virtù della sentenza civile del Giudice di Pace di Gaeta n. 1956/2019 avente ad oggetto risarcimento danni da incidente. Rimborso di competenza su anticipazione in favore della Società Amissima Assicurazioni spa;

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.Lgs n. 267/2000 per risarcimento danno e spese di lite in favore della Sig.ra Pelliccio Immacolata e Avv. Ugo Giuseppe Centore di cui alla sentenza civile del Giudice di Pace di Gaeta n.56 del 09.01.2020

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.lgs n.267/2000, per risarcimento danno e spese di liti in favore della Sig.ra Nardella Vittoria e Avv.ti Paola La Croix e Daniele D’Agostino alla sentenza civile del Giudice di Pace di Gaeta n.1922 del 15.11.2019;

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.lgs n.267/2000, per risarcimento danno e spese di liti in favore dei Sigg.ri Mancini Marco Salvatore e Mancini Rosario alla Sentenza Civile del Giudice di Pace di Gaeta n.459 del 28.07.2020;

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.lgs n.267/2000, per risarcimento danno e spese di liti in favore della Sig.ra Simione Immacolata alla Sentenza Civile del giudice di Pace di Gaeta n.1361 del 13.07.2020

Riconoscimento Debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art.194, comma 1 lettera A) del D.lgs n.267/2000, per risarcimento danno e spese di liti in favore del Sig. Cunto Angelo alla Sentenza Civile del Giusice di Pace di Gaeta n.468 del 20.08.2020.