Formia (LT) – Aggiornamento test sierologici e tamponi presso il Comune

Dopo aver ricevuto dalla ASL tutti gli esiti dei sierologici eseguiti sui dipendenti e sugli amministratori del comune di Formia, riscontrandone due con componente anticorpale positiva, si è disposto, per questi due dipendenti, il tampone.

Per uno di loro, notizia di questa mattina, il tampone è positivo, e sia l’amministrazione comunale che l’Asl stanno percorrendo il link epidemiologico. Pertanto altri dipendenti sono già stati sottoposti a tampone, pur avendo ricevuto esito negativo al test sierologico. La ricostruzione sarà anche eseguita tenendo conto che il dipendente è in ferie dal lavoro ormai da 13 giorni, sarà quindi premura dell’Asl approfondire tutti i contatti avuti anche al di fuori dal posto di lavoro. Una cosa preme dire e sottolineare: il dipendente sta bene ed è in isolamento domiciliare.

COMUNICATO STAMPA